Новая школа на 550 мест разгрузит вторую смену в Сергиевом Посаде

Современная школа появится в районе деревни Зубачево. Она сможет принять сразу 550 ребят. Внутри разместят актовый и спортивный залы, удобные классы, лаборатории. Но главная задача — разгрузить вторую смену в школе № 21 в Сергиевом Посаде.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, корпус запланировали открыть в 2023 году.

В новом учреждении разместят лаборатории, мастерские, столовую, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты Владимир Локтев.

Внутренний дворик комплексно благоустроят. Здесь появятся спортивные и детские площадки, места отдыха, новые деревья и кустарники.

В Минстрое Подмосковья отметили, что новый корпус призван разгрузить школу № 21, работающую в двухсменном режиме.