Подмосковье 02 февраля 2024, 16:03 Школа приемных родителей в Подмосковье разработала фирменный стиль Министерство социального развития Подмосковья

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Ежегодно около 2,5 тысячи человек проходят школу приемных родителей в Подмосковье. Для большей узнаваемости в Московской области разработали фирменный стиль данных организаций.

Приемным родителям необходимо пройти 80-часовое обучение в течение двух месяцев. За это время специалисты дают важные базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы детей.

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«За прошлый год более 1,8 тысячи детей обрели семью. Это замечательные показатели, и мы стремимся к большему!» — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье работает 73 школы приемных родителей. Помимо основной программы родители могут обучиться по узконаправленным модулям по воспитанию детей с различными особенностями и разных возрастов. С подробной информацией о работе организаций можно ознакомиться на сайте.

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