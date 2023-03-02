Подмосковье 02 марта 2023, 12:31 Школа приемных родителей в Одинцове стала лидером Подмосковья по количеству выпускников

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Прохождение курсов в школе приемных родителей является обязательным этапом перед принятием ребенка в семью. Ежегодно в Одинцове около 100 семей в год оканчивают данное учебное учреждение. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Зачастую будущие приемные родители, пришедшие к этому важнейшему решению, сталкиваются с различными трудностями, как юридическими, так и психологическими, поэтому помощь нашей службы сопровождения в этом вопросе так необходима», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Для удобства будущих родителей каждый год составляется общее расписание всех школ. Ознакомиться с графиком и с адресами учебных учреждений можно на сайте.

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