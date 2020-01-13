Необходимые знания. Школа приемных родителей откроется в Реутове

В подмосковном Реутове откроются курсы для приемных родителей. Занятия в школе начнутся 17 февраля, сообщила пресс-служба главы городского округа.

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На курсах приемным родителям расскажут, как правильно общаться с детьми, как помочь им пережить разлуку с кровной семьей.

«Занятия будут вести профессиональный психолог и социальный педагог, для лекций юридического блока приглашены представители органов опеки и юрист. В блоке по безопасности выступят медицинские работники», — отметили в пресс-службе.

Прийти на занятия могут и те пары, которые только решились усыновить ребенка из детдома.

«Большинство потенциальных родителей поначалу ходят на занятия для галочки, ради получения необходимых для усыновления документов, однако потом вовлекаются в обучение и осознают, чем полезны для них практический формат и содержание лекций», — рассказала Татьяна Пешкова, руководитель службы сопровождения учебно-методического центра.

Занятия в школе будут проводить каждый квартал. Сейчас ведется набор в группу. Для этого проводят собеседования и лекции.