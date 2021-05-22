Школа останется в памяти. Последние звонки прошли в Лосино-Петровском

Учебный год подошел к концу. Во всех школах Лосино-Петровского прозвенел последний звонок. Выпускникам и преподавателям очень тяжело расставаться. Для них это были прекрасные годы, которые запомнятся навсегда.

Такое больше не повторится, поэтому каждая минута перед началом праздника останется в памяти. Дальнейшая судьба, считают учителя, теперь только в руках самих ребят.

Последний звонок как последний аккорд школьной симфонии длиной в 11 лет. Расставаться с учениками всегда непросто.

«Каждый новый выпуск — это новые впечатления, новая любовь. И как вы понимаете, расставаться с любовью всегда очень тяжело. Но я очень надеюсь, что эти замечательные дети не уйдут от меня навсегда, будут ко мне приходить. Мы будем встречаться и вспоминать все самое лучшее, что было в нашей школьной жизни», — сказала учитель физики школы № 2 Надежда Ершова.

В этом году в Лосино-Петровском 185 выпускников, которые окончили 11 классов. Слова благодарности в адрес учителей сменялись пожеланиями и напутствиями для теперь уже бывших учеников.

Эмоции в этот и праздничный, и грустный день переполняют всех. И тех, кто носит благородное звание учителя, и родителей, которые вместе с детьми переживали школьные годы, и самих выпускников.

Выпускница Маргарита не сдержала слез. Она призналась, что будет очень скучать по учителю математики.

Чтобы школа не забывала о тех, кого воспитала, в ее дворе решили высадить туи. Это растение имеет крепкие корни, невероятную выносливость и всегда стремится вверх, к солнцу. Это станет хорошим символом для тех, кто только начинает взрослую жизнь.