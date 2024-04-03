Подмосковье 03 апреля 2024, 14:19 Школа №9 в Наро-Фоминске откроется после капитального ремонта 1 сентября Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Капитальный ремонт школы № 9 продолжается в Наро-Фоминске на улице Шибанкова. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, на стройплощадке трудятся более 50 человек и три машины. Сейчас они завершают демонтаж внутренних конструкций здания.

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В школе капитально отремонтируют кровлю, фасад, а также заменят коммуникации. Помещения получат новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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