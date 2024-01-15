Подмосковье 15 января 2024, 14:42 Школа № 5 в Климовске начала работать после восстановления отопления Добрынина Галина

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Здания основной и начальной школы № 5 начали работать в подольском микрорайоне Климовск с 15 января. На занятия пришли 977 детей.

Директор СОШ № 5 Елена Гончарук рассказала, что в микрорайоне Климовск принимают детей четыре здания образовательного комплекса. Основная школа на Симферопольской 15 января встретила 798 детей. Ребята неделю занимались дистанционно. Начальная школа на проспекте 50 лет Октября провела уроки для 179 учеников.

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«Температура в классах нормальная, около 22 градусов тепла», — отметила Елена Гончарук.

Во втором корпусе детского сада «Теремок» на улице Заводской детей начали принимать еще 9 января. В понедельник вышли 93 ребенка. В сад «Сказка» на проспекте 50 лет Октября родители привели 69 человек.

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Не принимают ребят пока в первом корпусе «Теремка» на Холодова, 13. Там после запуска системы отопления произошли разрывы труб и помещения затопило. В здании работают специалисты.

Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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