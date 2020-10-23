Школа №3 в Воскресенске возобновила работу после карантина

Источник фото: телеканал «360»

«С нетерпением ждали, когда он сможет пообщаться с одноклассниками, увидеться с ними. Потому что все-таки большая часть проводится дома. Потому что уроки, их спрашивают, мы делаем домашние задания, отправляем через школьный портал, чтобы был полностью организованный процесс учебный», — делится мама второклассника Ольга Носова.

В этом учебном году коронавирусом заболели несколько учителей школы. Например, около месяца назад учительница начальных классов Лилия Персиянова подхватила ковид, переболела в легкой форме. Болезнь не отняла желания и сил работать, поэтому педагог из дома вела занятия для своих малышей. Учительница говорит, что интерес к урокам проявили и родители детей.

«Когда я поняла, что родители так же хотят учиться, так же хотят узнавать и понимать, мне было очень приятно. Потому что родители задавали вопросы, интересовались», — рассказывает учитель начальных классов СОШ № 3 Лилия Персиянова.

Источник фото: телеканал «360»

Учительница труда — тоже уже в строю. А на удаленке Светлана Носова готовила презентации и писала конспекты.

«Выйдя сегодня на работу, я заменяю других учителей, которые находятся у нас на больничном, я тоже хочу до детей донести то, что они пропустили, хотя все старались освоить и дать этот материал на дистанционном обучении», — говорит учитель технологии Светлана Носова.

Сейчас некоторые педагоги школы еще на больничном, но основной состав — уже на рабочем месте.

«Учителям, конечно, хотелось выйти на работу. Все друг друга рады видеть, дети тоже радуются тому, что вышли в школу. Я думаю, все у нас наладится и учителя все выйдут», — отметила замдиректора по УВР Наталья Колобкова.