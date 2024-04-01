Подмосковье 01 апреля 2024, 18:13 Школа №12 в Щелкове победила на всероссийских соревнованиях по шашкам Министерство образования МО

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Финал всероссийских соревнований «Чудо-шашки» состоялся на базе спорткомплекса «Подмосковье» в Щелкове. Об итогах рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования выиграла команда из Щелковской школы № 12 имени Чкалова. Второе место заняла команда из Ступинской школы № 5, а третье — из Электростальской школы № 16.

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За победу боролись свыше двух тысяч участников. Они представили 55% всех школ, которые работают в Подмосковье. Больше всего команд сформировали округа Сергиево-Посадский, Раменский и Красногорск.

Педагоги победивших команд смогут пройти бесплатное обучение на инструктора по шашкам от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. 1 апреля здесь прошли первые массовые катания.

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