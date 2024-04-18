Подмосковье 18 апреля 2024, 17:20 Школу № 11 в Пушкино откроют после ремонта в сентябре

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В Пушкинском округе в микрорайоне Заветы Ильича продолжается капремонт школы № 11 по президентской программе. Двери для учеников образовательное учреждение откроет уже в новом учебном году.

По последним данным, ремонтные работы достигли 40% готовности.

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Начался капремонт с демонтажа старых конструкций, после чего в здании обновили фасады и кровлю. В планах подрядчика не только внешнее обновление школы, но и внутренняя отделка помещений. В школе установят современное сантехническое и инженерное оборудование, а также поставят новую мебель в классные комнаты, чтобы создать комфортные условия для обучения и развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

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