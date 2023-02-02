Подмосковье 02 февраля 2023, 10:11 Школа № 1 в деревне Клементьево откроется после ремонта в сентябре

Читать 360tv в

Капитальный ремонт стартовал в школе № 1 в деревне Клементьево под Можайском. Там демонтировали коммуникаций и напольные покрытия, обновили стены и крышу. Завершить работы планируют к 1 сентября.

Фасад школы отремонтируют, а также обновят входную группу, двери, окна, установят беговые дорожки, спортивные и детские площадки. Главный инженер подрядной организации Роман Харитонов рассказал, что после ремонта учреждение будет отвечать всем современным стандартам.

Реклама

«Большое внимание уделим безопасности. Установим пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения, интегрируемые в централизованную систему „Безопасный регион“», — добавил он.

После ремонта в школе также появится актовый зал, который очень ждут педагоги и ученики. По словам директора Ларисы Ремизовой, раньше все мероприятия проводили в спортзале.

«Теперь на первом этаже между двумя кабинетами будет раздвижная стена. В одном из классов сделают подиум, а в другом — шкаф со складными стульями. Перед мероприятием мы откроем эту стену, и у нас будет актовый зал», — поделилась она.

Лариса Ремизова добавила, что школа — особенное место для жителей деревни, поэтому ее обновления все ждут с нетерпением.

«Для каждого из нас это родное место, второй дом. Дети очень ждут, интересуются, что уже сделали, что будут делать. Уверена, что в обновленных стенах мы сможем реализовать все наши задумки и достичь новых высот», — сказала она.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».