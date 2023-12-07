Подмосковье 07 декабря 2023, 09:52 Школа № 8 в Домодедове начнет сотрудничать с Тверским государственным медицинским университетом Unsplash

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Школа № 8 в Домодедове подписала договор о сотрудничестве с Тверским государственным медицинским университетом. Это поможет ученикам естественнонаучного направления получить дополнительные знания.

В школе № 8 открыто несколько направлений для углубленной подготовки. Одно из них — естественнонаучное. Там ребята углубленно изучают химию и биологию, многие из них готовятся стать врачами.

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По словам директора школы № 8 Ольги Комарницкой, старшеклассников профильного направления будут готовить уже на более высоком уровне с привлечением преподавательского состава Тверского государственного медицинского университета. Это поможет им успешно сдать выпускные экзамены.

Также планируются экскурсии в университет, где ученики смогут поближе познакомиться с будущей профессией. Самые способные и старательные выпускники смогут претендовать на целевые места в вузе.

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