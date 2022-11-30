Подмосковье 30 ноября 2022, 12:47 Школа № 5 в Ступине отметила 40-летний юбилей

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Коллектив школы № 5 отметил 40-летний юбилей образовательного учреждения. За эти годы из стен школы вышли больше 10 тысяч выпускников, 300 из них — медалисты.

С 2018 года школа находится в «зеленой» зоне. Учебное заведение три года подряд попадало в топ-100 лучших школ Московской области. С 2021 года школа является флагманской. В списке достижений школы есть и гранты, которые учебное заведение получило в 2017, 2019 и 2021 годах.

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«Хочу сказать спасибо преподавательскому составу, потому что вы вкладываете знания в детей. От того, какие они получат знания, многое зависит», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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К юбилею школы за профессионализм и успехи в обучении подрастающего поколения восемь педагогов были награждены почетной грамотой министерства образования Московской области. Еще девять учителей получили почетную грамоту главы.

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