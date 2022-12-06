Подмосковье 06 декабря 2022, 09:46 Школа № 34 в Подольске стала лауреатом всероссийского конкурса лучших столовых

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Средняя общеобразовательная школа № 34 Подольска стала лауреатом всероссийского конкурса лучших столовых, который прошел в Уфе. Участники успешно выступили в полуфинальных конкурсах «Тематический стол» и «Три ответа на вопросы родителей», а в финале прошли квест по школьному пищеблоку.

На конкурсе коллектив школы должен был усовершенствовать технологию приготовления и внешний вид блюд, которые дети едят хуже всего. На приготовление завтрака поварам отвели два часа, а на обед — три. Эти испытания подольская школа № 34 успешно преодолела.

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«Наш тематический стол назывался „Школьный корабль“, и вся сервировка тоже была на морскую тему. Город у нас шефствует над подводной лодкой „Подольск“. И у нас был такой памятный подарок-сувенир — рында именно с этой подводной лодки. Она была одним из элементов сервировки этого тематического стола», — рассказала директор подольской СОШ № 34 Инна Горкавая.

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Конкурс «Лучшая школьная столовая — 2022» собрал передовые методики организации питания в образовательных учреждениях и раскрыл творческий потенциал педагогического коллектива.

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