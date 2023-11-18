Подмосковье 18 ноября 2023, 22:35 Школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие Телеканал «360»

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Средняя школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие со дня основания. По этому поводу подготовили большой концерт.

«Юбилей действительно очень большой — 85 лет, но школа ведь всегда молодая, ей всегда 11. Это 11 ступеней от первого звонка и до выпускного, поэтому хочется пожелать своим коллегам, своей команде успехов, ученикам — процветания, а нашим ветеранам — здоровья. И пусть все будут счастливы и встречают еще не последний юбилей с нами», — сообщила директор СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Погодина Эвелина Горбунова.

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Учителям вручили цветы и почетные награды. Отпраздновать юбилей вместе с педагогами приехали администрации округа и области, а также коллеги и творческие коллективы.

«Хочется пожелать учителям успехов, профессиональных побед, ученикам прочных знаний, и быть всегда открытыми к этим знаниям, ветеранам выпускникам и родителям, быть активными в делах школы, потому что ваша активность и ваша вовлеченность конечно помогает развиваться школе и становиться только лучше», — заявила замглавы округа Светлана Малыхина.

Концертную программу от творческих коллективов дополнили выступления учеников и учителей. Поэтический театр «Элегия» порадовал зрителей своими миниатюрами. Бурные аплодисменты прозвучали и в адрес учителей.

Никого не оставили равнодушными эмоциональные и яркие номера от концертного ансамбля «Песен-Град», ансамбля танца «Калинка», вокальной эстрадной студии «Женский каприз» и детского ансамбля танца «Варенье».

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