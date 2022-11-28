Подмосковье 28 ноября 2022, 09:13 Школа № 3 в Апрелевке откроется после капремонта в сентябре 2023 года

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СОШ № 3 в Апрелевке Наро-Фоминского округа закрылась на капитальный ремонт. Обновленное учебное заведение должно принять детей уже 1 сентября 2023 года. Предстоящие работы вместе с педагогами, родителями и учениками обсудил глава округа.

Глава городского округа Наро-Фоминск Роман Шамнэ на круглом столе ответил на вопросы актива школы, а также дал интервью школьному медиацентру «Апрель».

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По его словам, работы на объекте будет вести опытный подрядчик. Капитальный ремонт школы № 3 осуществят в рамках муниципальной программы Подмосковья «Образование».

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В апрелевской школе № 1 капитальный ремонт уже позади. Здесь появились новые пространства и кабинеты — спортзал для боксеров, помещения для секций дополнительного образования и даже скалодром.

«В СОШ № 1 буквально год назад мы ввели пристройку для начальной школы. А в этом году были выделены средства на капитальный ремонт кровли над бассейном», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Наро-Фоминск Светлана Малыхина.

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