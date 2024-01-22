Подмосковье 22 января 2024, 21:22 Школа № 19 в Серпухове выиграла деньги на ремонт спортзала в конкурсе «Вклад в будущее»

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В школе № 19 в Серпухове состоялось торжественное открытие обновленного спортивного зала. В прошлом году школа заняла первое место в конкурсе «Вклад в будущее». Образовательному учреждению выделили на обновление материально-технической базы.

На выигранные деньги в спортзале заменили напольное покрытие и освещение, отремонтировали стены, обновили оборудование, спортинвентарь. Заменили мебель для раздевалок, установили новые защитные сетки для окон. Помимо этого, поставили новые уличные тренажеры для спортивного стадиона.

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За победу в конкурсе «Вклад в будущее» боролись 23 образовательных учреждения Серпухова. По данным организаторов, данный конкурс планируется проводить в городском округе ежегодно, так что и у других школ тоже есть шанс победить и реализовать свои проекты.

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