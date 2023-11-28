Подмосковье 28 ноября 2023, 11:17 Школа № 17 в Серпухове отпраздновала 60-летие Телеканал «360»

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Школа № 17 в Серпухове отметила юбилей. За 60 лет учреждение выпустило более 16 тысяч учеников.

Педагогам школы № 17 к празднику вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, комитета по образования и профсоюза.

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«Школе № 17 я желаю, чтобы еще многие и многие годы открывала свои двери нынешнему и будущим поколениям и стала им вторым домом, символом заботы, любви и просвещения. Поздравляю всех нас с юбилеем!» — сказал Сергей Никитенко.

За 60 лет школа прошла путь от восьмилетки до полной общеобразовательной. Появилась здесь и новая большая пристройка. Желающих учиться в этой школе с каждым годом становится больше.

«Я хочу пожелать нашей школе, чтобы она всегда была на высоте, чтобы ее развитие было непреклонным, качество знаний — фундаментальным, ученики — пытливыми, а учителя — самыми талантливыми», — поделилась директор школы № 17 Ольга Ненашева.

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