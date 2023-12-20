Подмосковье 20 декабря 2023, 10:03 Школа № 15 в Егорьевске отпраздновала 30-летие Телеканал «360»

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История школы № 15 в Егорьевске началась в 1993 году. Спустя 30 лет учреждение отпраздновало очередной юбилей.

Школу в 6-м микрорайоне Егорьевска построили по инициативе тогдашнего главы района Михаила Лаврова и при участии СМУ-1. Первыми учителями были педагоги из соседних школ.

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«Это была огромная радость 30 лет назад, когда открылась новая школа в нашем большом микрорайоне. Сейчас школа продолжает работать нас, она отвечает всем требованиям, которые предъявляет министерство образования. У вас замечательный коллектив и замечательные ученики», — отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Почетными гостями праздника стали бывшие директора школы Александр Хлебников и Татьяна Кофман. Лучших педагогов по случаю юбилея наградили грамотами главы городского округа, комитета образования, Совета депутатов и Московской областной Думы.

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