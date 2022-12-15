Подмосковье 15 декабря 2022, 16:24 Школа № 12 в Королеве отметила 60-летний юбилей

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Общеобразовательная школа № 12 в Королеве отметила свое 60-летие. Инициатором ее создания был великий конструктор Сергей Павлович Королев. Он заложил первый камень, а на открытие подарил 10 тысяч томов литературы в школьную библиотеку.

В честь юбилея ученики подготовили насыщенную творческую программу. Пели песни и читали стихи, вспоминали богатую историю учреждения.

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«Наша школа была основана в 1962 году. Ее основателем был Сергей Павлович Королев. Он работал в то время на РКК „Энергия“. Раньше она называлась НПО „Энергия“. И школу построили для детей сотрудников этого предприятия», — рассказала директор школы № 12 Татьяна Богачева.

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Поздравить педагогов и учеников пришли космонавт-испытатель Олег Блинов, представители администрации города, сотрудники РКК «Энергия», а также учителя-ветераны и первые выпускники школы.

«Это школа вырастила не только хороших специалистов, но и личностей. <…> Потому что мы четко сознавали свою роль, которую мы должны после выхода из этой школы играть в нашем обществе», — поделилась представительница первого выпуска школы № 12 Вера Силаева.

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