24 ноября 2023, 08:39
Школа № 10 в Дмитрове отпраздновала 40-летие
Дмитровская школа № 10 отпраздновала юбилей: учреждению исполнилось 40 лет. Ученики и педагоги подготовили концерт с советской атрибутикой: пионерские галстуки, школьная форма, учебники.
Почетными гостями праздника стали ветераны педагогического труда, представители администрации Дмитровского округа и местной торгово-промышленной палаты.
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Отличившиеся учителя получили заслуженные награды. Так, депутат Мособлдумы Марина Шевченко отметила за заслуги перед образованием учителя истории и обществознания Надежду Шипицину. Последняя получила нагрудный знак от профсоюза работников образования Подмосковья.
«Для меня, самое главное в профессии учителя — любить свою работу! И не только любить детей, но и понимать их. Ведь у каждого поколения свои представления о сегодняшнем дне», — поделилась Надежда Шипицина.
Дмитровская школа № 10 работает с 1983 года. За 40 лет работы учреждение выпустило 7,8 тысячи учеников.
Сегодня школа является одним из лидеров рейтинга Министерства образования Московской области. Так, в 2023 году все выпускники 11-х классов поступили в выбранные вузы. Из них 10 ребят окончили школу с золотой медалью.
«Самая сильная сторона нашей школы — это педагогический коллектив, люди очень опытные и трудолюбивые. С этой командой можно работать и добиваться прекрасных результатов!» — отметил директор школы № 10 Валерий Егоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.
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