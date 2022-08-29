Школа на улице Пришвина в Красногорске откроется 1 сентября

Школа в микрорайоне Опалиха О3 в Красногорске откроет двери для первых учеников 1 сентября. В ней смогут учиться 825 детей. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

«Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 учебных мест. Площадь четырехэтажного здания составляет более 14 тысяч квадратных метров», — рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

В здании обустроили несколько блоков — для начальной, средней и старшей школы. Всего в ней 33 учебных класса, зоны рекреации, актовый зал, библиотека, столовая и другие помещения. Территорию благоустроили — на ней расположили футбольное поле, игровые площадки и места для отдыха. Для маломобильных учеников установили лифты, специальные парты и тактильное покрытие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о 42 тысячах первоклассников в Подмосковье. Они пойдут в школу 1 сентября.