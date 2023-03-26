Подмосковье 26 марта 2023, 01:28 Школа на 900 мест откроется в Красногорске осенью 2024 года c74c80d2874ce59f4233d6f0f999828c.jpg

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В Красногорске продолжается строительство школы на 900 мест. Образовательное учреждение планируют открыть 1 сентября 2024 года. На стройке побывал депутат Московской областной думы Роман Володин.

«Приехали поблагодарить вас за работу. Ждем очень школу, спасибо вам большое», — поблагодарил Володин.

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На объекте трудятся 111 человек, часть из них инженерно-технические работники. Четырехтажная школа будет иметь трехэтажную пристройку для детского сада на 150 детей.

Общая площадь здания составит 16,7 тысячи квадратных метров. На данный момент специалисты возвели первый этаж из бетоноконструкций и приступили к монтажу второго.

«Этим летом делаем черновое благоустройство территории, а все финишные покрытия будем делать весной в следующем году. У школы будет стадион, в этом году делаем в щебне, а в следующем покрытие из травы», — добавил начальник участка ООО «АСГ Технострой» Евгений Луперенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%.

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