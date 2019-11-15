Школа на 825 мест появится в Чехове в 2021 году

Проектирование общеобразовательной школы на 825 мест на улице Московская в микрорайоне № 5 городского округа Чехов завершено. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект общеобразовательной школы на Московской улице получил положительное заключение государственной экспертизы. Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, новое здание сможет принять 825 школьников.

«В нем предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся», — уточнил глава Минстройкомплекса Подмосковья.

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На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, появятся зоны отдыха. Территория будет благоустроена и озеленена. Школу оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Новая школа в Чехове появится по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказали в администрации городского округа Чехов, в последние годы в муниципалитете за счет строительства многоквартирных домов увеличилась плотность населения и, соответственно, количество обучающихся в школах. Сейчас более 1,9 тысячи ребят учатся во вторую смену. Строительство новой школы на 825 мест позволит сократить загруженность.

Кроме того, в новом здании будут оборудованы специализированные кабинеты в соответствии с требованиями современного стандарта общеобразовательной школы.

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Местный житель Иван Петровский высказал уверенность в том, что все родители заинтересованы в строительстве новой школы. «Считаю, что ребенок должен учиться в школе в первую смену, а во второй половине дня на базе школы получать качественное дополнительное образование. Строительство новой школы поможет организовать обучение в школе полного дня», — сделал акцент Иван Петровский.

В Подмосковье в этом году началось строительство 50 школ. С 2013 года доля второй смены снизилась в два раза, несмотря на ежегодное увеличение числа учеников. В ближайшие годы в области будет построено еще 150 школ.