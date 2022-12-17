Подмосковье 17 декабря 2022, 17:16 Школа на 825 мест откроется в Первомайском в 2025 году

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В 2022 году в поселке Первомайском началось строительство школы, а также стартовал капитальный ремонт поликлиники, который завершится уже в этом году. Учебное учреждение откроется в 2025 году.

Работы по устройству фундамента школы на 825 мест в микрорайоне Первомайском завершатся к концу текущего года. На данный момент осуществляется еженедельный контроль за строительством. Уже в 2025 году учебное заведение площадью 12,5 тысячи квадратных метров откроет двери для школьников.

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«Это востребованная школа. В этом районе наиболее сложная ситуация со второй сменой. На текущий момент на площадке работают более 40 рабочих», — сообщил первый заместитель главы администрации Королева Сергей Иванов.

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Также в 2022 году стартовал капитальный ремонт другого значимого объекта района — поликлиники. Благоустройство филиала «Первомайский» стало возможным благодаря губернаторской программе. На данный момент работы выполнены на 95%.

Отмечается, что сейчас в поликлинику завозят оборудование и мебель. Кроме того, в следующем году учреждение получит рентген и стоматологическое оснащение.

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