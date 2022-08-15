Школа на 550 мест в Можайске откроется 1 сентября

Специалисты Московского областного БТИ с начала года провели кадастровые работы, связанные с вводом в эксплуатацию школы на 550 мест в Можайске на улице Полянка. Строительство полностью завершено, двери школы откроются для учащихся уже 1 сентября 2022 года.

«Московское областное БТИ провело кадастровые работы, связанные с вводом в эксплуатацию школы на 550 мест. Данное учебное заведение имеет высокую значимость для Можайского городского округа, поскольку его ввод позволит решить проблему второй смены в округе. Учитывая всю важность обстоятельств, для нас было принципиально провести кадастровые работы быстро и качественно, с чем мы успешно справились», — отметила гендиректор Московского областного БТИ Елена Казимир.

В школе 4 этажа, включая подземный. Здание будет разделено на две основные зоны — учебную, где разместятся специализированные классы, лаборатории и методические кабинеты, и общешкольную — с актовым и спортивным залами, библиотекой и столовой. Также в школе предусмотрены медицинские кабинеты и кабинет психолога.

На пришкольной территории размещены стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для игровых видов спорта и места для отдыха. Новое учебное заведение адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями — в нем установлены лифты, пандусы и тактильные указатели.

Школа была построена по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье 15 новых школ 1 сентября.