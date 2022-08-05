Школа на 300 мест появится в ЖК «Кембридж» в Истре

В ЖК «Кембридж» в Истре на постоянной основе проживают порядка пяти тысяч человек. В будущем там собираются построить муниципальную школу. В ней смогут обучаться 300 детей. Глава городского округа Татьяна Витушева проверила ход работ.

На территории собираются возвести и второе здание школы. Сейчас на площадке трудится порядка 60 рабочих. Окончание строительство планируют во втором квартале следующего года. Еще в одной, в павловской школе учеников ждут улучшения. Медицинский кабинет подключат к ЕМИАС.

«Это совершенно новый проект. Проект правительства Московской области, непосредственно нашего Минздрава, и заключается он в следующем: все данные о посещении поликлиник и больниц детей вносятся в единую систему ЕМИАС, которая совмещена с госуслугами», — рассказала Татьяна Витушева.

В этой же системе будут отображаться и прививки, которые получают дети в школах. Бегать и собирать необходимые справки родителям больше не придется. Все будет в электронном виде. А также система сократит нагрузку на врачей.

До первого сентября системой ЕМИАС будут оснащены все школы в муниципалитете. В округе строятся еще две школы. Обновленный водозаборный узел в селе Павловская Слобода будет обеспечивать образовательные объекты водой. Для этого необходима его реконструкция. После проведения работ водозаборный узел гарантировано обеспечит необходимый расход воды для тушения пожаров.

Кроме того, в деревне Лешково людям пока приходится ходить прямо по проезжей части. Однако скоро там появится тротуар. У дороги находятся крупные предприятия, где трудится большое количество рабочих. Тротуар необходим для обеспечения безопасности дорожного движения. Работы собираются закончить уже в сентябре.