Школа на 2200 мест появится в Лобне

Бюджет Московской области выделил средства на покупку земли под строительство школы в Лобне на 2200 учебных мест, которая станет самой большой в регионе. Об этом в отчете за первое полугодие рассказал глава городского округа Евгений Баришевский.

Баришевский подчеркнул, что главное в работе — постоянный контакт с жителями.

«Все изменения в городе должны быть прежде всего для жителей и в соответствии с их требованиями и пожеланиями», — заявил он.

Глава городского округа признал, что доход в бюджет сократился, но все запланированные программы в городе удалось реализовать.

«На портале „Добродел“ на 30% снизилось количество жалоб. Власти стараются решать вопросы быстрее, чтобы жалобы не накапливались. Еженедельно в разных районах проходят „Выездные администрации“. Благодаря такому формату свои проблемы смогли решить уже больше 500 человек», — сообщи он.

Баришевский подчеркнул, что 2022 год стал очень непростым, произошло много изменений, в том числе и в бюджете. Некоторые программы изменились весной этого года, некоторые программы начали реализовывать летом.

За первое полугодие материальную помощь получили пятьдесят человек. Все многодетные семьи получают единовременные выплаты и компенсацию на школьную форму. Ветераны — пособия к праздникам. Развивается программа «Активное долголетие», в ней участвуют около тысячи человек.

Всего в городском округе учатся почти 14 тысяч детей. У школ №№4 и 6 монтируют пристройки, они рассчитаны на 400 дополнительных мест.

«Особое внимание уделяют спорту. В городе 19 муниципальных спортивных секций. За полгода прошло 72 спортивных мероприятия. Активно поддерживают врачей и медперсонал, а к 2025 году построят новую современную поликлинику», — заявил Баришевский.

Острым вопросом глава назвал строительство дорог. Баришевский отметил, что реализация проекта «Северный обход» идет с опережением графика. Также продолжают строить мост через реку Мешериху и наземные переходы на Лобненском шоссе. Произошли перемены в парках и скверах городского округа.

Завершая свое выступление, глава отметил, что многое сделано и дальше власти городского округа намерены только увеличивать темп.