Подмосковье 24 марта 2023, 13:21 Школа на 1350 мест появится в Ленинском округе к осени 2024 года

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В поселке Развилка в Ленинском округе началось строительство школы на 1350 мест. Объект собираются открыть уже 1 сентября 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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Образовательное учреждение возводят в рамках государственной программы региона. Здание строят в квартале Римский.

Площадь будущей четырехэтажной школы составит почти 20 тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов, в здании предусмотрели лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой и артистическими комнатами, два отдельных спортзала для учеников старших и младших классов.

Также там обустроят читальный зал с IT-зоной, столовую, административные и вспомогательные помещения. Школа станет доступной для маломобильных граждан.

На прилегающей территории появится стадион с развитым спортивным ядром, учебно-опытная зона с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на свежем воздухе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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