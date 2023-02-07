Подмосковье 07 февраля 2023, 13:13 Школа на 1100 мест откроется в Мытищах в 2023 году

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В этом году в деревне Погорелки в Мытищах откроется новая школа на 1100 мест. Ее строят на переданном в безвозмездное пользование земельном участке площадью 2,8 гектара.

«В рамках реализации государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ на нем будет возведена четырехэтажная школа на 1100 мест», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Школа находится недалеко от ЖК «Императорские Мытищи». В комплексе проживают порядка 200 детей, которые вынуждены ездить учиться в другие места.

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Образовательное учреждение площадью 16 тысяч квадратных метров будет иметь учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы для начальной и средней школы, читальный зал с IT-зоной, медблок и административные помещения. На территории заведения обустроят стадион с беговыми дорожками, легкоатлетическим сектором и площадками для спорта.

Открытие объекта запланировано на третий квартал этого года.

Отметим, в прошлом году министерство передало под строительство социальных объектов 24,5 гектара земли. На них возведут девять школ и четыре детских сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить работу школьных бассейнов в регионе. По его словам, о проблеме неработающих объектов стало известно на встрече с местными жителями.

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