Школа на 1,1 тысячи мест появится в Шатуре в 2021 году

В городском округе Шатура началось строительство школы на 1,1 тысячи мест. Свои двери она откроет в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Образовательное учреждение возведут по губернаторской программе «Образование Подмосковья». Общая сумма инвестиций составит 988 миллионов рублей.

В образовательном учреждении будут сформированы 44 класса, 16 из которых — это начальная школа. Для первоклашек, помимо учебных кабинетов, по современным требованиям предусмотрены спальни. Новое здание укомплектуют по последнему слову образовательных стандартов: появится библиотека с большим читальным залом и книгохранилищем, актовый и спортивный залы.

Работы на строительной площадке уже идут полным ходом. Как рассказал глава городского округа Шатура Андрей Келлер, сделан фундамент, установлены два башенных крана. Сейчас начато бетонирование колонн первого этажа здания.

«Мы стремимся создавать удобную инфраструктуру, чтобы людям было комфортно жить. В пятом микрорайоне, который будет центром застройки на ближайшее время, уже работает детский сад. Теперь мы строим школу, которая решит вопрос со второй сменой в городе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом — в ближайшие годы сохраним тенденцию по возведению социально значимых объектов», — сделал акцент Андрей Келлер.

В свою очередь, начальник управления образования городского округа Шатура Наталья Веселова отметила, что многие шатурские школьники будут переведены на обучение в новую школу, когда она откроется, ведь сейчас дети вынуждены учиться во вторую смену. «Новая школа будет иметь большие возможности для реализации творческих способностей и физического развития детей», — подчеркнула Наталья Веселова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Ждут новую школу и жители Шатуры. Мария Носкова, мама двоих детей, смотрит на стройку с большой надеждой: «Жаль, конечно, что в первый класс мой старший сын пойдет в другую школу, потому что это радостное событие предстоит нам в будущем сентябре. Но теперь я точно знаю, что во вторую смену он учиться не будет. А может быть, переведемся в новую, и младшего туда отдадим».

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Дети Аси Шумовой, живущей в пятом микрорайоне Шатуры, еще маленькие, но открытие школы — ожидаемое событие и для нее: «Я рада, что у нас есть перспектива учиться в новой школе рядом с домом. Стройка — это временное неудобство, зато потом всем будет хорошо».

Торжественная закладка капсулы в основание школы с посланием будущим выпускникам состоялась в апреле 2019 года. К концу года готовность объекта составила 20%.

Детский сад в Шатуре. Источник фото: администрация городского округа Шатура

В 2019 в Шатуре открылся детский сад общей площадью 3,9 тысячи м², рассчитанный на 150 дошкольников. В здании оборудованы группы со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения. Новая школа появится как раз рядом с этим детсадом.