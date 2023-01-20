Подмосковье 20 января 2023, 15:20 Школа на 1,1 тысячи мест откроется в Шатуре в сентябре

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Строительство школы в микрорайоне № 5 в Шатуре завершено на 60%. Ожидается, что уже в сентябре этого года здание введут в эксплуатацию.

Новое учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи детей. Его общая площадь составит 17 тысяч квадратных метров.

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«На объекте более 90 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству инженерных сетей, выполняется монтаж фасадной конструкции», — отметили в Минстрое Подмосковья.

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В школе появятся учебные классы, лаборатории и мастерские, просторная столовая, спортивный и актовый залы с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок и читальный зал. Также будет благоустроена и прилегающая территория. На ней появятся спортивная и игровые площадки, места для отдыха и общешкольных мероприятий.

Подрядчиком выступает ООО «ВИПСтрой-инвест». Контракт с предыдущей компанией был расторгнут на фоне срыва сроков строительства.

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