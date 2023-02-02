Подмосковье 02 февраля 2023, 10:24 «Школа лидерства» для волонтеров появилась в Лосино-Петровском

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«Школа лидерства» для волонтеров открылась на базе молодежного центра «Движение» в Лосино-Петровском. Ребята смогут больше узнать о лидерстве, постановке целей, научатся общаться с разными категориями людей, работать в команде и мотивировать других.

Для активистов «Школы лидерства» будут организованы встречи с представителями местного бизнеса и профориентационные мастер-классы. Также ребята примут участие в «Мастерской городских решений». Их ждут теоретические и практические занятия.

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«Лидер — это тот человек, который может повести за собой. „Школа лидерства“ нужна в нашем городском округе для молодежи. Они у нас все активные, они инициативные. Лидерство уже в принципе заложено. Главное — теперь это качество развить. Молодежи важно понимать тенденции современного мира, как работает система управления», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

На открытии школы действующих волонтеров наградили благодарственными письмами от главы городского округа «За активное участие в развитии молодежного добровольческого движения», а новичков в торжественной обстановке посвятили в ряды добровольческого движения.

«Мы участвуем в различных мероприятиях. Также помогаем пожилым людям, детям, в школы ходим, ездим на различные форумы, участвуем в мероприятиях, лекции проводим», — рассказала исполняющая обязанности директора молодежного центра «Движение» Анна Семенова.

Во время пандемии и после нее волонтеры молодежного центра «Движение» развозили нуждающимся лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Летом, в жару, обеспечивали жителей водой на пляжах и в черте города. Участвовали в организации и проведении всех городских мероприятиях. Сейчас волонтеры собирают гуманитарную помощь семьям мобилизованных и бойцам СВО.

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