Подмосковье 15 сентября 2023, 16:30 Школа «Лидер» из Химок победила во всероссийском смотре образовательных организаций Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школа «Лидер» стала первой в открытом всероссийском смотре образовательных учреждений. Рейтинг школ составляется в седьмой раз.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Публичный смотр провели онлайн. Школы и лицеи продемонстрировали свои достижения в диджитал-формате.

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«Было подготовлено 11 презентаций. Кроме того, опубликовали лекции и мастер-классы по формированию универсальных учебных действий, подготовленные институтом стратегии развития образования с участием школьников и учителей. Свою роль сыграла насыщенность презентаций информационным материалом и визуальным их подкреплением», — поделилась директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Образовательные учреждения оценивали по шести пунктам. Среди них были не только наполненность информацией, но и эстетичность, а также красочность представленных материалов. Большую роль в оценке играли успехи учеников, выпускников и преподавателей.

Педагоги школы «Лидер» продемонстрировали методики, которые используют в своей работе, рассказали о мероприятиях, направленных на взаимодействие с родителями учеников.

Ученики школы № 32 могут поступить в предпринимательский и медицинский классы, посещать занятия по робототехнике, прототипированию, программированию, 3D-моделированию и другие. Также в образовательном учреждении оборудованы спортивный и хореографический залы, мастерские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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