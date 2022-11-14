Подмосковье 14 ноября 2022, 18:10 Школа КВН заработала в Солнечногорске

Читать 360tv в

Умение остроумно шутить и общаться с аудиторией оттачивают начинающие комики и стендаперы в «Школе КВН», которая заработала в Солнечногорске. Возраст участников — от 13 до 17 лет.

Реклама

Вместо сочинения — написание шуток, вместо музыки — представление, а на замену урокам труда — создание декораций. Такая альтернативная образовательная программа была подготовлена для будущих юмористов в «Школе КВН». На протяжении трех дней участники команд из учебных учреждений Солнечногорска проходили интенсивный курс по шуткам и миниатюрам. Признались, что самое сложное — научиться общаться со зрителями.

«За эти три дня мы даем информации больше, чем за три месяца в обычных репетициях, в обычной жизни участников КВН. Здесь ребята получают такой колоссальный объем знаний, что иногда их даже жалко», — говорит директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

«Школа КВН» существует уже больше десяти лет и за это время в ней отучились многие будущие юмористы и блогеры. Навыки, которые дают на этих нескучных занятиях, пригодятся и в обычной жизни. Школьники и студенты учатся взаимодействовать с публикой, не стесняться на камеру, неординарно мыслить и показывать себя с лучшей стороны. Профильный экзамен — под стать занятиям. Уже через месяц участники выступят на игре в КВН и покажут, чему научились.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.