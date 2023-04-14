Подмосковье 14 апреля 2023, 13:12 Школа командного состава студенческих отрядов пройдет в Орехово-Зуеве с 14 по 16 апреля Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Школа командного состава студенческих отрядов Подмосковья пройдет в Орехово-Зуеве с 14 по 16 апреля. В ней подготовят свыше 70 командиров, которые будут управлять своими коллективами в летнем трудовом семестре.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, в прошлом году в ходе трудового семестра работу получили свыше 1500 студентов. В этом году это число может вырасти до 2500. По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, ребята также впервые смогут отправиться в Сибирь и на Байкал, те, кто выберет сервисное направление, поедут в Астрахань, Казань или Карелию, а строительные отряды будут трудиться в Ненецком округе и Красноярском крае.

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«Для студентов это возможность не только заработать, но и увидеть страну, познакомиться с новыми людьми и, самое важное, получить опыт в самых разных сферах деятельности», — сказала она.

Участники школы командного состава получат управленческие навыки, научатся разрешать конфликтные ситуации и организовывать групповую работу. По итогам занятий они сдадут экзамен.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев добавил, что в школе их научат навыкам эффективной коммуникации, делегирования и ведения деловых переговоров. Он добавил, что сейчас в Подмосковье свыше двух тысяч студентов состоят в отрядах, более половины из них трудоустроены.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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