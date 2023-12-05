Подмосковье 05 декабря 2023, 13:56 Школа искусств в Воскресенске получила новые музыкальные инструменты Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Детская школа искусств № 4 в Воскресенске получила новые музыкальные инструменты. Это три баяна, два аккордеона, рояль и 13 фортепиано.

Музыкальные инструменты для школы искусств закупили благодаря региональному проекту «Культурная среда Подмосковья».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Ученики были этому очень рады, инструменты им очень понравились, они с удовольствием играют на них на концертах, на выездных конкурсах. Разница между прошлым и новым оборудованием колоссальная, потому что играть на качественном инструменте гораздо интереснее, да и звук очень различается», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств № 4 Татьяна Гришина.

Учреждение работает в Воскресенске с 1981 года. За это время школа выпустила более тысячи воспитанников. Сегодня там занимаются 305 детей и работают 25 преподавателей, 22 из которых имеют первую и высшую квалификационную категорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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