Подмосковье 19 марта 2024, 15:23 Школа искусств в Химках презентовала новый культурный проект в музее «Артишок» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Центральная детская школа искусств в Химках презентовала авторский музыкально-художественный проект «Культурный код города». Программа стартовала с концерта классической музыки «Сказочный мир Римского-Корсакова» в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Концерт приурочили к 180-летнему юбилею русского композитора Николая Римского-Корсакова. На сцене показали номера с отрывками из опер и романсов самого музыканта и его современников.

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Музыкальную программу дополнили поэтические фрагменты и художественные видеопроекции по сюжетам произведений Римского-Корсакова. Также воспитанники городской школы искусств показали гостям мероприятия свои наброски рисунков по музыкальным ассоциациям от концерта.

«Организация концертов на различные тематики помогает нам привлекать внимание к классической музыке не только в стенах школы, но и за ее пределами. Мы очень надеемся, что эта тенденция сохранится и закрепится в нашем округе», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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