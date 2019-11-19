Школа искусств в Балашихе получила новые инструменты и звуковое оборудование

Детская школа искусств № 6, расположенная в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, получила новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор ДШИ № 6 Маргарита Гринько уточнила, что для школы были приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование и методические материалы. В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на обновление материально-технической базы было выделено более шести миллионов рублей.

«У нас появились четыре фортепиано, скрипка, пять балалаек и домр, а также 55 мольбертов и 55 планшетов, 12 натюрмортных стоек, 10 ламп дополнительного освещения. Также была закуплена и новая мебель — 11 банкеток для фортепиано, 55 ученических стульев, 40 складных стульев, 26 шкафов, 10 учительских столов, 15 парт, две экспозиционные витрины», — рассказала Маргарита Гринько.

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Также в учреждение культуры поставили три интерактивных комплекта, состоящих из доски, проектора и ноутбука.

Закуплено новое звуковое оборудование — вокальные радиосистемы, звуковые системы, микшерный пульт, усилители, микрофоны, гарнитуры, стойки для микрофонов. Также в Балашихинской школе искусств появились новые учебники по сольфеджио, музыкальной литературе, истории изобразительного искусства.

Кроме того, школа искусств планирует приобрести два мобильных класса на основе планшетов и шесть скрипок в рамках федерального проекта «Культурная среда».