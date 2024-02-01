Подмосковье 01 февраля 2024, 12:46 Школа-интернат в Одинцове организовала пошив одежды для бойцов СВО Никита Сморкалов

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Полноценные мастерские открылись в Старогородковской специальной школе-интернате имени А. В. Фурагиной после проведения капитального ремонта. Там дети шьют одежду для бойцов СВО, а также воспитанникам помогают изучить их первые профессии.

Старшеклассники совершенствуют свое швейное мастерство в специально оборудованном кабинете, который напоминает настоящий швейный цех. Школьники изготавливают разнообразную одежду, включая теплые кофты и балаклавы.

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Эти вещи отправляются на фронт военным, которые защищают Родину на передовой. Некоторые из учеников остаются работать даже после уроков, чтобы не только поддерживать бойцов, но и совершенствовать свое мастерство, которое пригодится им в будущем.

В конце января глава Одинцовского округа посетил школу, чтобы проверить качество капитального ремонта и узнать о необходимых материалах. Для швейной мастерской он пообещал докупить достаточное количество материалов на полгода вперед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества».

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