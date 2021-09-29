Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой начала работать во Фрязине

Во Фрязине с начала учебного года открылась школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. Посмотреть ее обустройство и ознакомиться с процессом обучения приехал глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Для Фрязина действительно большая честь принять у себя на территории такую кадетскую школу с богатейшей историей — это летная школа имени А. И. Покрышкина. И мы, естественно, рады, что такое учебное заведение у нас появилось. Конечно же, это большая ответственность, потому что приезжают к нам и гости из разных регионов. Мы растим кадры для будущего состава Вооруженных сил Дмитрий Воробьев глава г. о. Фрязино.

Гости осмотрели кабинеты, библиотеку с читальным залом и класс с тренажерами. На авиатренажерах кадеты отрабатывают навыки пилотирования, изучают устройство самолета и теорию полетов. Такая реалистичность картинки на мониторах позволяет быть уверенным за настоящим штурвалом самолета.

Источник фото: телеканал «360»

«Уникальность этой школы в том, что нигде в обычной школе не проводится то, что проводится у нас. Мы изучаем все общеобразовательные предметы. У нас в программу входит обязательное изучение военных дисциплин. Именно авиационных: аэродинамика, штурманская подготовка, авиационная метеорология, медицина авиационная», — рассказал директор кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. А. И. Покрышкина Ярослав Долинчук.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина, авиамеханик 1-го Украинского фронта Иван Жучков высоко оценил образовательное пространство будущих летчиков.

«Тот, кто связал свою жизнь с авиацией, тот настоящий герой. Моряки, авиаторы — это герои наряду со всеми воинами нашей бывшей советской, теперь российской армии», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в школе имени Покрышкина учатся 300 человек. Большинство кадетов — жители Подмосковья, но документы регулярно подают и из других регионов. Ведь таких школ в стране всего четыре. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева на развитие летной школы выделили средства.