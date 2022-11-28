Подмосковье 28 ноября 2022, 13:34 Школа имени Чехова в Истре открылась после капитального ремонта

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Школу имени Чехова в Истре капитально отремонтировали. Во время ремонта дети ходили в соседнее учебное заведение, а сейчас ученики и педагоги вернулись в родные стены.

Здание школы имени Чехова было построено в 1908 году. После ремонта оно сохранило свой исторический облик: фасад выкрасили в классические светлые тона и оставили старинную лепнину. Однако рабочим пришлось потрудиться. Во время ремонта были выявлены дефекты. Строителям пришлось провести дополнительные работы, чтобы укрепить конструкции.

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«Нам было важно сохранить этот колорит, <…>, а с другой стороны — дать учащимся все возможности современного, нового тренда и соблюсти все нормативы нынешнего дня, спущенные правительством Московской области. И это нам удалось», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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В здании заменили инженерные конструкции и внутреннюю отделку, завезли современное оборудование — от печей для готовки до новой мебели. Также оборудовали специализированные кабинеты физики и химии.

«То, что было, и то, что стало, это, конечно, другой уровень. И я надеюсь, что дети, оценив современные помещения, будут относиться к учебе, к испытательной работе по-другому», — сказал директор школы имени Чехова Игорь Власов.

Сейчас в обновленной школе учится более тысячи ребят.

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