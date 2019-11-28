Школа и детский сад откроются в Реутове в 2022 году

Детский сад на 250 мест и школа на 1,1 тысячи учеников в микрорайоне 10А подмосковного Реутова откроются через три года. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества региона.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган уточнил, что проектирование объектов начнется в 2020 году. В 2021 — стартует строительство, а ввод в строй запланирован на 1 сентября 2022 года.

«Детский сад сможет вместить 250 воспитанников, учебное заведение рассчитано на 1100 мест. Строительство школы будет осуществлено в рамках госпрограммы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры“», — добавил Владислав Коган.

По словам министра, в микрорайонах 10 и 10А Реутова в последние несколько лет появились новые кварталы, поэтому дефицит школ здесь особенно ощутим. «Минмособлимущество особое внимание уделяет проектам, связанным с детьми. В городских округах Подмосковья должны быть созданы все условия для получения образования и всестороннего развития подрастающего поколения», — сделал акцент Владислав Коган.

Министерство имущественных отношений Подмосковья и администрация городского округа Реутов специально для возведения детсада и школы сформировали участок площадью около 2,5 гектара.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов объявил, что муниципалитет также забирает в собственность недостроенное здание поликлиники в микрорайоне 10А.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

«Здание сейчас находится в ненадлежащем состоянии, и изъято у недобросовестных застройщиков. Окончание ремонтных работ запланировано на 2020 год. После этого оно будет передано Министерству здравоохранения Московской области и оснащено медицинским оборудованием по госпрограмме», — рассказал Станислав Каторов.

Глава Реутова пояснил, что это не единственные социальные объекты, которые появятся в муниципалитете. Уже ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о размещении пожарного депо и станции скорой медицинской помощи на улице Октября, прилегающей к железной дороге.