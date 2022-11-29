Подмосковье 29 ноября 2022, 15:28 Школа и детский сад на улице Академика Легостаева в Королеве откроются в сентябре 2023 года

Читать 360tv в

Новые детский сад на 250 мест и школа на 825 мест в Королеве откроют свои двери 1 сентября 2023 года. Образовательный комплекс достраивают на улице Академика Легостаева.

На объекте работает 130 человек и 15 единиц техники. Строительство ведется без отставания от графика в рамках программы губернатора.

Реклама

Уже проведены все работы по обратной засыпке фундамента детского сада. Сейчас там устанавливают окна и игровую площадку.

Реклама

«Сети в детский сад проведены полностью: тепло, вода, водоотведение. К концу года уже планируется подача отопления, чтобы можно было переходить к внутренним отделочным работам», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов.

В соседнем здании будущей школы начинаются работы по укреплению второго этажа. К концу года два монолитных этажа школы будут готовы полностью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».