«Школа фермера» в Подмосковье начнет учить новичков 20 сентября

Проект «Школа фермера» снова распахнет свои двери для всех, кто хочет заниматься сельским хозяйством на территории Московской области. Занятия в новом наборе стартуют 20 сентября, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«В этот набор в школе ожидается 40 слушателей. Уже 20 сентября начнутся занятия. Они будут проходить в течение двух месяцев на базе „Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова“. Выпускники „Школы“ смогут участвовать в конкурсе „Агростартап“, оформить льготный кредит для развития бизнеса и претендовать на различные виды государственной поддержки», — сказал Владислав Мурашов.

В 6-м потоке обучение будет идти по трем направлениям — «Растениеводство», «Животноводство» и «Пчеловодство». Занятия будут проходить в очном формате абсолютно бесплатно. В качестве выпускного испытания ученики «Школы фермера» представят бизнес-план своего проекта.

Спикерами «Школы фермера» станут представители органов государственной власти, отвечающие за реализацию мер поддержки в сфере АПК, успешные сельхозпроизводители Московской области, представители АО «Россельхозбанк» и другие эксперты.

Набор проходит с 15 августа до 12 сентября этого года. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте школы.