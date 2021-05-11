Чтобы обеспечить безопасность учеников школ, колледжей и вузов, одних мер по защите учебных учреждений недостаточно. Необходимо заранее выявить подростков из группы риска и провести с ним профилактическую работу. В Подмосковье этим занимаются специальные комиссии, связанные с региональным министерством образования. Об этом «360» рассказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Школа — это не крепость, поэтому вооруженный человек может туда пройти. Поэтому важно заниматься профилактической работой», — пояснил Роман Каратаев.

За выявлением подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, отвечают не только учителя, но и сотрудники правоохранительных служб. Основная задача — это проверка сигналов о странном поведении подростков, которые потенциально могут входить в группы риска

Специальные группы экспертов внимательно изучают социальные сети, которыми пользуются школьники и студенты колледжей

«Профили в различных социальных сетях изучают специалисты. Они ищут символы, сигналы, участие в соответствующих группах, смотрят одежду и поведение подростка. Все это может сигнализировать о том, что он является сторонником деструктивных направлений», — рассказал Роман Каратаев.

После этого с подростком начинают вести профилактическую работу. Она носит адресный характер. Под особым вниманием находятся студенты, которым исполнилось 18 лет и они могут подать документы для получения разрешения на оружие.

«По поручению губернатора всех подростков старше 18 лет, кто обращается за получением лицензии на оружие, проверяют всех. Для нас это объекты пристального внимания. Мы начинаем смотреть, какая у него семья. К примеру, его родственники всегда занимались охотой — для нас это нормально. Но если у подростка негативная характеристика по месту учебы, то его изучают очень внимательно», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области.

Все подмосковные школы будут проверены после нападения на гимназию № 157 в Казани. Об этом «360» рассказал зампредседателя подмосковного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Кроме того он напомнил, что все школы Московской области проверят на предмет соблюдения мер антитеррористической защищенности. Такое поручение после стрельбы в школе Казани дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На школу № 175 в Казани напал бывший выпускник. 19-летний юноша принес в учебное заведение оружие и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали девять человек, из которых семеро — дети. Ранения получили 21 человек. Сейчас все они находятся в больнице. Сам стрелок сдался правоохранителям. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве.