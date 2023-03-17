Подмосковье 17 марта 2023, 15:28 Школа экскурсоводов начала работать в Дубне

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В Дубне начала работу школа экскурсоводов при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а также Минтуризма Тверской области. Об этом сообщили в Минтуризма Подмосковья.

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Школа уже набрала первый поток учащихся, в нем 27 человек, среди которых двое представляют город Кимры Тверской области.

Для слушателей школы проводят теоретические и практические занятия — читают лекции в Музее Дубны, знакомят с маршрутами экскурсий, рассчитанных как на жителей города, так и на туристов, и учат правильно проводить экскурсии.

Преподавателями в школе выступают работники Музея Дубны, а также градообразующих предприятий — Объединенного института ядерных исследований, Дубненского машиностроительного завода, машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка.

После окончания курса будущие экскурсоводы пройдут аттестацию в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Напомним, что с 1 июля 2023 года нельзя будет работать экскурсоводом без аттестации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после капремонта культурно-досуговый центр городского округа Восход стал настоящей точкой притяжения для детей и их родителей.

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