Подмосковье 15 марта 2023, 09:37 Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО на кафедре ЖКХ Подмосковья проведет день открытых дверей 29 марта

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Кафедра ЖКХ Подмосковья проведет День открытых дверей в Школе бизнеса и международных компетенций 29 марта. Его посетят абитуриенты, поступающие на программы магистратуры и МВА.

Проректор по развитию А. Мальгин и директор Школы бизнеса А. Мирзоева расскажут участникам о программах, условиях поступления, выездных модулях и учебном процессе. Им расскажут о компания-партнерах, трудоустройстве и многом другом.

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На Дне открытых дверей представят программы туризма и индустрии гостеприимства, спортивного менеджмента, мировых аграрных рынков, менеджмента в сфере искусства и культуры, психологии управления и социальных коммуникаций, событийного менеджмента и МВА.

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Руководители кафедры ЖКХ также расскажут об программе управления городской инфраструктурой и развитии территорий. Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в ее рамках эксперты дают актуальную информацию для принятия верных и эффективных решений. Подробнее можно узнать на сайте.

Участники встречи смогут лично пообщаться с научными руководителями и выпускниками, а также получить консультацию по выбору направления.

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