Подмосковье 04 мая 2023, 18:11 «Широкий круг интересов». Свыше 26 тысяч летних программ отдыха подготовили в Подмосковье Подмосковье подготовило свыше 26 тысяч летних мероприятий

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Подмосковье уделяет большое внимание воспитанию будущих инженеров и айтишников — об этом в эфире «Область перемен» сообщила директор технопарка «Изобретариум» в Реутове Наталья Кивва. Другие гости программы — директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева и сооснователь сети глэмпингов «Под небом» Сергей Петров — рассказали о старте программы «Лето в Подмосковье» и организации комфортного отдыха на природе.

Воспитание будущих инженеров

Недавно детский технопарк в Реутове посетил губернатор Андрей Воробьев. Подмосковье уделяет большое внимание воспитанию будущих инженеров и айтишников. Так как, например, уже сейчас воспитанники изобретают вещи, которые спасают жизни.

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«Наш проект существует и процветает. Хотелось бы, чтобы таких площадок, как наша, становилась больше. Мы сейчас не только в техническом направлении, мы работаем вообще во всем спектре, в котором можно развить способности и навыки ребят, довести их до поступления в ВУЗ», — заявила директор технопарка «Изобретариум» в Реутове Наталья Кивва.

В «Изобретариуме» делают упор на командную работу с детьми. Воспитанники постоянно участвуют в конкурсах всероссийского уровня и не раз получали гранты на свои изобретения. Для коммерциализации детских проектов в Реутове планируют открыть еще одну площадку «Изобретариума».

Старт летнего сезона

В регионе стартует программа «Лето в Подмосковье». Регион планирует принять более восьми миллионов туристов. Официальное открытие летнего сезона в парках состоялось 1 мая, а 29 апреля, в Московской области начался большой музыкальный марафон «На одной волне». Еще одно масштабное мероприятие — фестиваль «Город танцует в парках» — стартовало 1 мая. Всего в этот летний сезон в парках региона запланировано 50 концертов.

«Летний сезон стартовал. Мы провели его открытие, и рады всем нашим гостям, ждем туристов. На территории парков региона до начала учебного года мы запланировали около 26 тысяч различных мероприятий. Программа охватывает самый широкий круг интересов и потребностей гостей и жителей региона», — отметила директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

Комфортный отдых на природе

Популярность глэмпингов и кэмпингов растет в Подмосковье с каждым годом все больше, однако, предприниматели, готовые вложиться в такие проекты, нередко жалуются на отсутствие необходимой инфраструктуры и инженерных коммуникаций, а также на трудности подготовки необходимых документов. На этом фоне с прошлого года в Московской области упростили процедуру открытия глэмпингов.

«Когда начинается сезон, то люди активно бронируют места. До конца августа загрузка очень большая. Если везет с погодой, а мы от нее сильно зависим, то сезон начинается отлично, на это надеемся и в этом сезоне. Что привлекает туристов на природе? У нас можно быстро, никуда не выезжая из области, качественно отдохнуть», — сообщил сооснователь сети глэмпингов «Под небом» Сергей Петров.