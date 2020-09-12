Широкая ярмарка, мастер-классы и дегустация. Шатура отметила день рождения

Разукрасить пряник, смастерить брошь или сплести настоящую корзину — всем этим премудростям можно научиться на ярмарке. Село Кривандино стало одной из праздничных площадок в городском округе Шатура, который отмечает день рождения.

В Кривандино съехались умельцы со всего Подмосковья, а также из соседних областей. Всего более сотни ремесленников. Алексей Макаров из Егорьевска вот уже пять лет делает изысканные украшения из обычной медной проволоки. Такие браслеты и колье носили наши предки более тысячи лет назад. Инструментов минимум: молоток да плоскогубцы, а в качестве наковальни — советский утюг.

После того как заготовка готова, мастер принимается ее украшать. В ход идут натуральные камни и фантазия. Тем, кому хватило зрелищ, можно утолить голод. Вкусностей на ярмарке хоть отбавляй: чай из дровяного самовара, квас, пирожки. Посмотреть на народное творчество приехали сотни жителей городского округа, в их числе глава Алексей Артюхин вместе с семьей. Настроение у всех праздничное. Жители готовы широко отметить день рождения округа.

В самой Шатуре местом проведения праздника стал парк культуры и отдыха. Для юных жителей округа здесь организовали большую развлекательную программу. Ребята с родителями чередовали спортивные конкурсы с мастер-классами. Самым необычным заданием было конструирование роботов. Оказывается, сделать помощника по хозяйству совсем не сложно. В качестве материала сойдут любые подручные средства. Например, пустые пластиковые бутылки.

Праздничные мероприятия проходят на четырех площадках: в Шатуре, Рошале, селах Кривандино и Дмитровский Погост. Своим творчеством жителей порадуют участники проекта «Играй гармонь». Вечером на сцене выступят известные артисты, а в 22 часа небо раскрасят залпы салюта.